Мнение: Открытие Потока

Под салют из иранских ракет Путин и Эрдоган открыли трубу "Турецкого потока", подающую газ на внутренний турецкий рынок. Пока обсуждать ситуацию перебалансировки газовых маршрутов (хотя бы внутренних российских) очень рано — неясно, сколько газа пойдет по этой трубе, особенно с учетом того, что Турция предельно активно последние два с половиной, а то и три года снижает импорт именно российского газа. Во всяком случае, 15 миллиардов кубометров по этой трубе — пока точно фантастика.

Сам проект Турецкого потока выглядит столь же провальным, как замерший Северный поток-2 и Сила Сибири. Проект, который рассчитывался на подачу 63 миллиардов кубометров при цене газа в 400 долларов за 1000 кубометров, в настоящих условиях существует в очень сильно урезанном виде — максимум 32 миллиарда кубометров (что, повторюсь, чистой воды маниловщина) при цене в 160 долларов. Уже осторожно называют срок окупаемости в 50 лет, но более реалистичая оценка — это никогда.

Нельзя сказать, что Газпром не пытается предпринимать какие-то меры. Но они выглядят весьма судорожными и опять-таки реактивными. Как и решение по Турецкому потоку, которое было принято буквально в пару месяцев, когда стало очевидно, что Южный поток — всё. Предлагается излишки газа из "турецкой" трубы Турецкого потока (а их намечается много) отправлять в трубу ТАНАП. По сути, поддерживая конкурента, основная проблема которого — как раз дефицит газа. Убежден, что наша пропаганда представит это в качестве очередной глубокой задумки, но такое решение будет очевидным провалом. Очередным.

С другой стороны, столь высокое представительство на открытии трубы объясняется просто — больше нечем радовать электорат. Всевозможные ракеты с непредсказуемыми характеристиками и случайными траекториями приелись, да и оценивать их по степени криворукости мультипликаторов как-то не получается. А труба — это ж, ну вы сами понимаете. Рабочие места, мощь родной страны, неисчислимые налоги и повышщение уровня жизни. Еще немного — и 2700 долларов в месяц, как партия обещала, будут у всех в кармане. Впрочем, и этому уже как-то не сильно верят, но другого все равно ничего нет.

Присутствие Эрдогана здесь более логично — он выиграл сирийскую войну, вынудил друга Владимира отказаться от быкования, добился всех нужных ему результатов — и трубу ТАНАП проложил, и российский газ урезал до безопасных объемов, с которых его шантажировать становится весьма затруднительно. Как раз Эрдоган заслужил свою порцию поздравлений. Российский президент здесь был в качестве фона для триумфа турецкого президента.

Источник: Эль Мюрид

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