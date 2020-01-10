Медики назвали 8 распространенных симптомов нарушения кровообращения

10.01.2020, 11:21, Разное

Медицинские специалисты перечислили 8 симптомов, сигнализирующих о проблемах с кровообращением. Данное нарушение может возникнуть в любом возрасте, но идентифицировать его на ранних сроках проблематично, поэтому часто наблюдаются осложнения в виде ухудшения работы мозга, печени или сердца.
В первую очередь медики советуют обратить внимание на работу и внешний вид своих конечностей. Если они иногда онемевают или в них ощущается покалывание, а во время ходьбы испытывается дискомфорт, то все это указывает на нарушение кровообращения — например, на прогрессирующую кальцификацию сосудов или атеросклероз. А не спадающий в течение продолжительного времени отек лодыжек, сопровождающийся зудом или сыпью, может сигнализировать о тромбе.

Изменение оттенка кожи и плохое состояние волос или ногтей происходят при нарушении кровообращения. Так, кожа может приобрести бледно-желтый или голубоватый цвет. Волосы, в свою очередь, обильно выпадают и плохо растут, ногти имеют повышенную ломкость.

Усталость и редкое мочеиспускание аналогичным образом сигнализируют о нарушении кровообращения. Из-за недостаточного кровотока ткани и органы (например, почки) не могут получить питательные вещества и кислород, поэтому общая усталость прогрессирует с каждым днем, а стандартная процедура мочеиспускания становится более затруднительной.



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Последнее: Медицинские специалисты перечислили 8 симптомов, сигнализирующих о проблемах с кровообращением. Данное нарушение может возникнуть в любом возрасте, но идентифицировать его на ранних сроках проблематично, поэтому часто наблюдаются осложнения в виде ухудшения работы мозга, печени или сердца. В первую очередь медики советуют обратить внимание на работу и внешний вид своих конечностей. Если они иногда онемевают или […]

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