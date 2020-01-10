Ученые объяснили исчезновение воды на Марсе

10.01.2020, 11:21, Разное

Зарубежные исследователи установили, что действительное исчезновение воды на Марсе происходит гораздо быстрее, чем в теориях. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе на портале EurekAlert.
Эксперты изучили информацию с зонда Trace Gas Orbiter в ходе исследования под названием ExoMars. Как выяснили специалисты, поэтапное исчезновение воды наблюдается в верхних слоях атмосферы Марса. Из-за солнечного света молекулы распадаются на атомы кислорода и водорода, поэтому слабая гравитация не способна помешать их перемещению в космос. Вместе с тем много влаги находится на 80-километровой высоте.

Ученые отметили: отдельные атмосферные участки перенасыщаются и имеют в 10-100 раз больше водяного пара, чем это возможно исходя из температуры. При таких параметрах существует больше шансов, что в определенные сезоны вода исчезнет с атмосферы Красной планеты.



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