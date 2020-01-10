Поклонники Ренаты Литвиновой обсуждают фото округлившегося живота актрисы

Рената Литвинова удивила своих поклонников в Instagram. Актриса продемонстрировала фото округлившегося живота, которое теперь обсуждают пользователи соцсетей.

На снимке изображена очень похожая на знаменитость женщина, и единственным отличием между ними является округлившийся живот. Некоторые фолловеры 53-летней Литвиновой предположили, будто съёмка осуществлялась при фокусировке на отражении в зеркале. В то же время это не помешало фанатам артистки решить, что она может оказаться беременной. В комментариях под публикацией многие указали на возраст представительницы шоу-бизнеса, в котором рожать не рекомендуется. Другие поклонники начали размышлять, кто может быть отцом ребенка, поскольку звезда не выставляет личную жизнь напоказ.

На данный момент обсуждаемого фото Ренаты Литвиновой в её аккаунте нет. Однако измененная фигура доступна к просмотру на скриншотах, которые сделали юзеры, о чем сообщает интернет-портал Глобал.

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