Голливудская секс-бомба похвалила Путина и втоптала в грязь Трампа

10.01.2020, 11:19, Разное

Артистка дала честное интервью, в котором призналась, что в качестве главы государства ей больше нравится наш президент. В то же время Стоун не хочет, чтобы он управлял Соединенными штатами. Голливудская секс-бомба выразила надежду, что действующего президента Америки не переизберут на второй срок.

«Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», – передает слова звезды фильма «Основной инстинкт» НСН. Стоун считает, что глава Белого дома относится к своему посту без уважения, в то время как Владимир Владимирович действует в интересах своей страны. Таким образом знаменитость втоптала Трампа в грязь.

«Путин по-своему сильный лидер своей страны», – высказалась актриса, ее слова приводит URA.ru. Она отметила, что уважает политику российского президента.

Напомним, что ранее американскую знаменитость заблокировали в мобильном приложении для знакомств Bubmle. Пользователи программы пожаловались на ее аккаунт, не поверив, что звезда «Основного инстинкта» ищет любовь. Тогда Стоун обратилась к администрации проекта с просьбой разблокировать ее аккаунт. Она заверила модераторов, что действительно зарегистрировалась в приложении.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 27 Ноя 2019 в 10:38 PST



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Последнее: Артистка дала честное интервью, в котором призналась, что в качестве главы государства ей больше нравится наш президент. В то же время Стоун не хочет, чтобы он управлял Соединенными штатами. Голливудская секс-бомба выразила надежду, что действующего президента Америки не переизберут на второй срок. «Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», – передает слова звезды фильма «Основной […]

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