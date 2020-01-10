По следам Ротару: плюнувшую на Крым Вайкуле с почестями встречают в Кремле

10.01.2020, 11:18, Разное

В сборных концерта – от «Золотого граммофона» до «Песни года» – Вайкуле в России появляется довольно регулярно. А вот последний раз с сольником приезжала к нам еще в апреле 2015 года. После этого она успела выступить в Киевском дворце «Украина» и сделать наделавшее шума заявление про Крым.

Перед своим концертом в Одессе прибалтийская дива неосторожно заявила, что-де не поедет на гастроли на полуостров ни за какие деньги: «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», – заявила артистка.

Интересно, скажется ли та нашумевшая история на заполняемости 6-тысячного зала Кремлевского дворца, где 1 марта Вайкуле даст сольник? Ведь Лайму тогда едва ли не анафеме предали в России. А теперь должны принимать с почестями.

Стоимость билетов на грядущий концерт латвийской звезды достигает 23 тысяч рублей. Правда, сегодня, за полтора месяца до концерта, судя по данным кассы Кремля, продана лишь четверть билетов. Хотя у Лаймы Вайкуле ожидаются и именитые гости, и красивое шоу, и многочисленный балет, и дорогие костюмы.

Напомним, что в декабре в Россию вернулась и София Ротару – успела сняться в «Новогодней ночи» на Первом канале и и «Голубом огоньке» на канале «Россия», участвовала в «Песне года» и «Легендах Ретро FM». Хотя прежде «хуто-хуторянка» уверяла, что по политическим мотивам не желает выступать в России.



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Последнее: В сборных концерта – от «Золотого граммофона» до «Песни года» – Вайкуле в России появляется довольно регулярно. А вот последний раз с сольником приезжала к нам еще в апреле 2015 года. После этого она успела выступить в Киевском дворце «Украина» и сделать наделавшее шума заявление про Крым. Перед своим концертом в Одессе прибалтийская дива неосторожно […]

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