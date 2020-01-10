В Иране назвали ложью версию, что самолет МАУ вблизи Тегерана был сбил иранской ракетой

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии назвал ложью заявления, что самолет компании «Международные авиалинии Украины» вблизи Тегерана был сбил иранской ракетой, сообщает агентство IRNA.

Он утверждает, что такая информация является частью «психологических операций США».

Рабии рекомендовал правительству США следить за результатами следственной комиссии, а не врать.

«Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает их сознательно или бессознательно, добавляют горечи к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследуя достижения своих целей», – заявил представитель иранского правительства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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