Мнение: Квартирный налог в СССР

Коллега iv_an_ru указал, что в архивах сохранились данные о цене советского квадратного метра — он стоил около 200 брежневских рублей. Исходя из этого можно попытаться грубо высчитать, сколько платил каждый советский трудящийся за те бесплатные квартиры, которые выдавались гражданам в СССР:
https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716002309#t716002309
Логика такая. Если бы квартиры появлялись из воздуха, если бы старцы из Политбюро ЦК КПСС становились в круг и наколдовывали хрущёвки путём зачитывания вслух «Капитала» Карла Маркса, можно было бы считать, что квартиры достаются советским гражданам действительно нахаляву. В реальности, конечно, было, не так: сначала со всех советских граждан собирали виртуальный налог в виде денег или трудового вклада, потом на собранные ресурсы страна строила квартиры, потом эти квартиры раздавали в порядке очереди тем, кому чиновники считали нужным выдать жилплощадь.
Зная объёмы выдачи жилья и стоимость метра, мы можем примерно подсчитать, сколько же каждый советский граждан должен был вкладывать в общий котёл. Подсчёты, повторюсь, будут грубыми: для точных подсчётов нужно делать специальные исследования, это уже, пожалуй, тема для хорошей диссертации. Тем не менее даже грубые подсчёты лучше, чем совсем никаких.
Для начала определимся с периодом.
У Сталина, как известно, строительство массового жилья в приоритетах не стояло, его занимали другие задачи. Если в 1913 году на одного городского жителя приходилось 7 квадратных метров, то к 1940 году за счёт притока сельских жителей в города эта площадь опустилась до 5 метров. Ещё примерно 1 метр площади был разрушен в ходе Войны, так что к смерти Сталина в 1953 страна подошла с очень скромным по мировым меркам показателем в 5,5 метров на горожанина:
https://olegmakarenko.ru/1741347.html
Дальше Хрущёв и Брежнев начали, наконец, массовое строительство, и к 1992 году обеспеченность жильём выросла примерно до 15 метров на человека. Городское население РСФСР за то же время выросло примерно вдвое, с 50 до 100 млн человек. Если предположить, что у колхозов был отдельный строительный бюджет, получается, что за 40 лет каждому советскому человеку надо было оплатить строительство 12,5 квадратных метров:
1. В 1953 году один советский человек жил на 5 метрах.
2. В 1992 году два советских человека жили на 30 метрах.
Как мы уже выяснили в самом начале, один метр стоил 200 брежневских рублей, значит 12,5 метров стоили 2500 рублей. Делим на 40 лет и получаем скромные пять рублей в месяц с каждого советского гражданина или менее скромный червонец (10 рублей) с каждого работающего советского гражданина.
Сумма психологически комфортна и, пожалуй, я бы даже назвал её социально справедливой для тех времён, если бы не одно существенное «но». Этот виртуальный квартирный «налог» в виде пониженной зарплаты платили в СССР все, причём с первого рабочего дня и до пенсии, а вот квартиры получали, увы, далеко не все. Несколько историй из комментариев:
1. https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716007685#t716007685
Bull82. У меня во времена СССР пролетел один из родственников. Жил в области, работал в соседнем городе Солнцево (тоже Московская область) в расчёте на квартиру. Стоял на очереди 7 или 8 лет. А потом Солнцево присоединили к Москве, и из очереди его, как не имеющего московской прописки, исключили. Квартиру он так и не получил. Вообще. Встал по месту жительства, но советская власть кончилась раньше, чем до него дошла очередь.
Другие родственники [уже после распада СССР] вкладывали деньги в «Гражданскую инициативу». Она разорилась. Москва предоставила квартиру. Правда выбор был из Некрасовки и Северного, но тем не менее.
2. https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716029701#t716029701
Iv_an_ru. Запросто не прописывали даже в такой пузатой мелочи, как Дзержинск Горьковской области.
Ixbin. Приезжай, устраивайся на работу или учёбу. И будет тогда тебе прописка.
Iv_an_ru. Вовсе не обязательно. Замкнутый круг «для работы нужна прописка, для прописки нужна работа» устраивался на щелчок. Причём устраивался совершенно внезапно для «понаехалов». Причём, к примеру, в момент, когда вторая семья уже уехала по обменному ордеру в ту самую сельскую местность, откуда по этому самому обмену приехали влипшие.
Ixbin. Устраиваешься на ту работу, где прописка не нужна.
Iv_an_ru. Угу. Только если есть диплом о высшем образовании, то дворником или кочегаром, на рабочую специальность нельзя. Выцарапать из вуза диплом училища после получения диплома вуза было приключение со скандалом, через министерство, и удавалось далеко не всем. Популярным решением проблемы было пойти на вечёрку, получать диплом опять.
Ixbin. Он же на своём будущем рабочем месте выяснил, нужна ли прописка? Или выяснил, но договорённость о работе менялась вот прямо в ту неделю, которая требовалась на переезд?
Iv_an_ru. Да запросто. Потому что куда он теперь денется, холоп? Прогнётся как миленький. Скажем, заманить краснодипломника из Новосибирска в Горький обещанием квартиры, в последний момент дать только общагу и три года поездить на нём верхом — это не какой-то колхоз в Нижних Мымрах, это микроэлектроника рядом с Сормово, элитная оборонка.
Ixbin. В каких формулировках обещали? Вот прямо сейчас квартиру?
iv_an_ru. Да, вот прямо сейчас квартиру.
3. https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716109061#t716109061
hans_gluck. При Советах у меня почему-то не было возможности получить отдельную квартиру — то пара метров лишних, то «очередь» застряла, то ещё какой-то бред. И у всех моих знакомых (кроме упомянутых в статье мохнатых лапок, ага) ровно та же ситуация. При капитализме я переехал в собственное жильё, и никто из знакомых опять же с родителями уже не живёт – это попросту стыдно после студенческого возраста.
Глупо даже упоминать, что район проживания я в выбирал сам, всё время вспоминая «расселенцев» с Обводного, например, где взрослые мужики рыдали как дети, переезжая в какое-нибудь «дикое Купчино», например.
Это нынче митинг: не хотим, не поедем, а в те годы просто — собрали чемоданы и пошли вон.
4. https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716065541#t716065541
chjuge_lyn. Мать жены за всю жизнь смогла себе выбить только комнату в коммуналке с суперсоседями. Инженер-связист.
Жена выучилась на архитектора, переехала в Москву, и, будучи практически начинающим архитектором, сделала крутой проект: получила бонус, на который купила маме, продав за 300 тысяч рублей комнату, небольшую премиальную двушку в новом доме с уже хорошим ремонтом.
5. https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716224517#t716224517
Владимир Клеев. Мою семью ни в какую очередь не ставили, поскольку, проживая в квартире с родителями, мы имели 7.1 м2 на человека.
Для кооператива надо было иметь не больше 7 метров. Для бесплатного жилья не более 5 метров: это город Жуковский в Московской области, 1982 год.
Мы были обречены долго-долго жить с родителями…
6. https://olegmakarenko.ru/1740805.html?thread=716043013#t716043013
vnukkulaka. Это на западе пожизненная ипотека, в России все стараются выплатить побыстрее, многие выплачивают досрочно, за 5-7 лет.
Уровень стресса из-за жилищного вопроса у советских людей был на порядок выше, чем сейчас. Сейчас всё зависит от тебя, а в СССР… Сестра с мужем и дочкой, стоя в очереди на квартиру, 15 лет прожили за занавеской в проходной комнате, в двушке свекрови. И каждый год мужа сестры, программиста, отправляли в колхоз на месяц, и не откажешься, раз в очереди стоишь. А младший брат мужа спал в другой комнате на полу под столом, так как на кровати спала мама, а места для второй кровати не было.
Если смотреть в целом, то стресса в СССР было меньше, потому что была уверенность в будущем (насколько эта советская уверенность в будущем была оправдана, это другой вопрос).
Но по жилищному вопросу советский стресс был куда сильнее нынешнего. Если смотреть аренду, то сейчас снять жильё можно без особых проблем, отдельное жилье. А в СССР приходилось снимать комнаты, жить вместе с хозяевами. Пока ты студент или одиночка, ещё ладно, но вот с семьей так ютиться, это катастрофа.
PS. Кстати, я уточнил у старших товарищей по поводу площади, которая нужна была в Ленинграде, чтобы встать в очередь на квартиру. Нужно было иметь меньше 4,5 м2 на человека. Если, например, в комнате в коммуналке жило 3 человека, и это была комната площадью в 14 метров, то отдельное жильё было уже не положено.
Источник: Место для дискуссий
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