Протестующие в Абхазии вскрыли оружейную комнату в администрации президента

Участники акции протеста в Абхазии вскрыли оружейную комнату в администрации президента и забрали «определенное количество оружия», сообщил председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба.
«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната (в администрации президента) и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше», – сказал Килба Sputnik Абхазия.
Тем временем абхазская оппозиция организовала штаб у здания администрации президента и не намерена покидать его до тех пор, пока в отставку не уйдет глава республики Райль Хаджимба, передает ТАСС.
«Организован штаб, наше требование одно – отставка президента. Наши сторонники еще приедут. Сколько надо, столько будем стоять здесь. Должны пройти новые выборы, страной должен руководить человек, не разделяющий свой народ человек», – сказал член политсовета оппозиционной партии «Амцахара» Рамаз Джопуа.
Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы назвали штурм попыткой государственного переворота.
На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту республики с предложением об отставке. Пресс-служба Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Компания Dacia приступила к тестовым испытаниям нового хетчбэка Sandero. В Сети распространились шпионские изображения автомобиля, который обнаружили во время тестов на дорогах общего пользования. Эксперты моментально уличили хетчбэк в повторении элементов дизайна кроссовера Duster нового поколения. Сходства заключаются в форме светодиодной оптики, а также радиаторной решетке автомобиля. Кроме того, на кузове применили защитную пленку, которая […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Тебя в дурку увезут!» Врачи санатория в Красноярске оскорбляли детей / 30 декабря
- Рада приняла закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе / 4 декабря
- Часы отсчета времени до начала Евро-2020 открыли в Петербурге / 3 декабря
- В офисе «Укргазвидобування» СБУ и Нацполиция провели обыск / 29 ноября
- Трамп не будет участвовать в слушаниях юридического комитета Палаты представителей по делу об импичменте президента США / 2 декабря
- Автоновости: Стало известно, какими в будущем году будут российские цены на топливо / 25 ноября
- Автоновости: Названы самые угоняемые автомобили в Москве (много «народных») / 2 декабря
- Помощники адвоката Трампа не поделили Украину с «марионеткой Сороса» / 23 декабря