Ordinary Man. Оззи Осборн и Элтон Джон записали дуэтную песню. Аудио

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Аудио: Ozzy Osbourne / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Компания Dacia приступила к тестовым испытаниям нового хетчбэка Sandero. В Сети распространились шпионские изображения автомобиля, который обнаружили во время тестов на дорогах общего пользования. Эксперты моментально уличили хетчбэк в повторении элементов дизайна кроссовера Duster нового поколения. Сходства заключаются в форме светодиодной оптики, а также радиаторной решетке автомобиля. Кроме того, на кузове применили защитную пленку, которая […]
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