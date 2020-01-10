Мэр Туркестана предъявил претензию режиссеру боевика «Призрачная шестерка» и Netflix за Тургистан

Мэр казахстанского города Туркестан Рашид Аюпов в своем фейсбуке обратился к режиссеру боевика «Призрачная шестерка» Майклу Бэю и американской компании Netflix, которая выпустила фильм, из-за обидного, на его взгляд, созвучия названия возглавляемого им города с вымышленной страной Тургистан.

Мэр уверен, что такое созвучие может ввести зрителей в заблуждение.

«Мы предполагаем, что после просмотра этого фильма миллионы людей по всему миру могут задаться вопросом о вымышленной стране Тургистан и негативно подумать о нашем городе, поскольку оба названия звучат очень похоже. Более того, в настоящее время многие в нашей стране говорят о том, что фильм посвящен именно Туркестану», – написал мэр.

«Мы хотели бы показать, что город под названием Туркестан в Казахстане в корне отличается от того, что изображен в фильме», – пишет Аюпов. Туркестан – древний туристический город, включенный в Список культурного наследия ЮНЕСКО, добавил он.

Мэр Туркестана пригласил режиссера посетить город, чтобы тот увидел его достопримечательности, попросил не путать «зрителей насчет того, о каком Туркестане идет речь».

Ранее стало известно, что после выхода фильма в Туркменистане развернули антиамериканскую пропаганду. В частности, разъяснительные встречи провели в городе Туркменабад, а также в Чарджевском и Дарганатинском этрапах, сообщает корреспондент Радио Азатлык. Эти встречи проводят в школах и домах культуры. На них приглашаются госслужащие и старшеклассники. «Ораторы, выступающие на этих встречах, заявляют, что Америка – враг туркменского государства. США проводят большую работу, чтобы уничтожить нашу страну. Очевидно, они пытаются сделать все, чтобы вызвать недовольство народа», – приводит слова одного участника этих встреч корреспондент Радио Азатлык.

В триллере, выпущенном 13 декабря компанией Netflix, есть детали, напоминающие современный Туркменистан. Сюжет картины, с бюджетом в $150 млн, посвящен истории миллиардера из США, стремящегося принести демократию в вымышленную страну Тургистан и уничтожить ее жестокого диктатора.

Фильм быстро набрал популярность в Туркменистане – частные салоны еще в декабре начали его подпольный показ, за что власти начали их штрафовать.

В стране сайт Netflix заблокирован. Заблокирован и сервис Google Play, где также можно скачать приложение Netflix. 6 Underground (в русском переводе «Призрачная шестерка» или «Шестеро вне закона»).

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