Зеленский назвал версию о ракете «неподтвержденной» и попросил глав США и Канады поделиться данными о падении украинского самолета

Президент Украины Владимир Зеленский утром 10 января обратился к лидерам США, Канады и Великобритании. Он попросил их передать следователям все имеющиеся у них улики, которые касаются катастрофы украинского самолета в Иране и подчеркнул, что «версия ракетного ракеты на сегодняшний день рассматривается, но все еще является неподтвержденной»:

«Сегодня этим процессом занимается комиссия по расследованию причин катастрофы. Мы ожидаем, что им будет дана вся информация, которая необходимы для проведения расследования. Версия ракетного ракеты рассматривается, но ее статус на сегодняшний день является не подтвержденным. Но учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — главных правительств США, Канады и Соединенного Королевства — предоставить данные и доказательства».

Зеленский также анонсировал разговор с госсекретарем США Майком Помпео о том, что самолет якобы был сбит ракетой.

«Наша цель состоит в том, чтобы установить правду. Мы считаем это долгом всего международного сообщества перед семьями погибших. Память жертв и ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — подчеркнул украинский президент.

«Боинг-737» Международных украинских авиалиний, который летел в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек, которые были на борту. Среди погибших были 11 украинцев, а также граждане Ирана, Канады и других стран.

Накануне, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна «располагает разведданными из нескольких источников», которые указывают на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера могло быть «непреднамеренным».

Почти одновременно с премьером Канады американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США также сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины», вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке.

Эту же версию ранее озвучивал глава СНБО Украины: по его словам, украинские следователи намерены искать на месте падения лайнера осколки ракеты ЗРК «Тор» российского производства:

Глава гражданской авиации Ирана назвал эту информацию «абсурдными слухами». Но при этом ранее иранские власти отказались передавать другим странам данные «черных ящиков» с разбившегося самолета и заявили, что самостоятельно займутся расшифровкой.

На то, что самолет мог быть сбит ракетой, указывали в разговоре с телеканалом Настоящее Время несколько авиационных экспертов:

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