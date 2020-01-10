Шарий назвал отличие Зеленского от Порошенко в связи с катастрофой Boeing

10.01.2020, 11:05, Новости дня

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий указал на отличие действующего президента Украины Владимира Зеленского от своего предшественника Петра Порошенко.

«Итак, после ряда заявлений глав государств и общественных деятелей, а также западных СМИ, Зеленский сделал то, чего никогда не сделал бы Порошено – попросил подтверждения. Доказательств слов. На этом этапе возникла пауза…» – написал Шарий в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается. Однако, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены. Президент Украины призвал США, Канаду и Великобританию «предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», и заявил, что Киев стремится «установить безоговорочную истину» в этом вопросе.

Напомним, на Западе утверждают, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.



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