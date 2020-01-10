В Энгельсе подросток дал незнакомому человеку телефон «позвонить» и остался без денег

10.01.2020, 11:04, Разное

В городе Энгельс, Саратовская область, 15-летний подросток, находясь в клубе, откликнулся на просьбу незнакомого ему молодого человека «позвонить» и дал ему попользоваться своим мобильным телефоном. В итоге пострадавший остался без денег, так как средства были похищены посредством онлайн-банка.
Инцидент имел место в ноябре ушедшего года, но обнародовали его детали только сейчас. Так, известно, что подозреваемого в краже денег уже задержали. Согласно информации, предоставленной областным ГУ МВД, в совершении преступления подозревают 17-летнего юношу. После задержания он был отправлен под присмотр родителей. Возбуждено уголовное дело.

Также уточняется, что заявление о краже финансовых средств написал отец 15-летнего пострадавшего. Речь идёт о денежной сумме в 6 000 рублей.



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