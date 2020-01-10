Financial Times: Лондон планирует создать независимый от ЕС санкционный режим против лиц, нарушающих права человека

Великобритания планирует создать независимый от ЕС санкционный режим, в рамках которого сможет блокировать активы подозреваемых в нарушении прав человека. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Санкции включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.

Как сообщают источники газеты в правительстве, под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии и Северной Кореи. Они также не исключили, что меры коснутся граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Планируется, что Великобритания объявит о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из ЕС. После этого Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстрее, не согласовывая, как сейчас, свои санкционные меры с 27 другими странами Евросоюза.

Ранее The Insider публиковал мнение руководителя Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмилы Бабыниной. Она рассказала, что победа Джонсона означает, что Brexit все-таки состоится. А после выхода из ЕС Лондон может ввести в отношении России еще более жесткие санкции.

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