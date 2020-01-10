Зеленский: Версия о том, что Boeing МАУ был сбит ракетой, еще не подтверждена

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что версия о попадании ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины» «не исключается, но не подтверждена». Об этом он написал в Facebook.

Зеленский призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить свои данные и доказательства комиссии, которая занимается расследованием. Ранее премьер-министры Канады и Великобритании Борис Джонсон и Джастин Трюдо заявили, что у них есть информация о том, что самолет могла сбить иранская зенитная ракета, и это могло произойти случайно.

Накануне вечером появилось видео, на котором зафиксирован возможный удар ракеты по пассажирскому украинскому «Боингу» в Иране. Его опубликовал иранский активист Нариман Гариб. Он заявил, что ролик ему прислал источник, и он пока не может гарантировать его подлинность.

Bellingcat утверждают, что выяснили примерное место, откуда велась съемка, и она совпадает с траекторией полета «Боинга».

8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

9 января Newsweek сообщил, что самолет был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор», разработанного в России. Издание ссылалось на источники в Пентагоне и американской разведке. В военном ведомстве считают, что это произошло по ошибке.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведданные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет. Он также заявил, что «самолет могли сбить случайно».

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