Эксперт объяснил расхождение позиций США, Канады и Британии по авиакатастрофе в Иране

«Канада и Британия ассоциативно сравнивают авиакатастрофу в Иране с крушением Boeing над Донбассом в 2014 году, а власти США опасаются новых проблем с Тегераном», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Андрей Кортунов. Так он прокомментировал различие позиций США, Канады и Британии по поводу причин крушения украинского самолета в Иране.

«Представители Британии и Канады проводят аналогии с событиями 2014 года в небе Донбасса. Поскольку иранский режим во многих странах Запада воспринимается со знаком минус, там работает такая логическая и ассоциативная цепочка: если малазийский Boeing якобы сбили русские или сепаратисты, значит то же самое произошло в небе над Ираном», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Говоря о позиции Госдепа США, который не стал обвинять Иран в крушении самолета, эксперт напомнил, что между Вашингтоном и Тегераном взят курс на деэскалацию конфликта. «США не заинтересованы в эскалации кризиса, поэтому осторожность в высказываниях Помпео понятна и обоснована. Соединенные Штаты не хотят вызывать еще одну проблему в отношениях с Тегераном», – подчеркнул Кортунов.

Он добавил, что прямые обвинения Ирана со стороны западных стран исходили не от официальных властей, а в основном от СМИ. «С учетом того, как много сейчас фейков в СМИ, я бы не преувеличивал значимость такого рода информации. В нынешней напряженной обстановке любые экзотические сценарии имеют возможность попасть на страницы газет и на экраны ТВ», – заключил эксперт.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо утверждает, что канадская сторона располагает разведданными, указывающими, что в украинский Boeing 737-800 попала ракета «земля-воздух», сообщает The New York Times.

Также издание отмечает, что авиакатастрофа может пагубно сказаться на отношениях между Канадой и США, так как именно действия Вашингтона могли спровоцировать развитие событий, которые привели к крушению лайнера и гибели 73 граждан Канады.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не знают причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. По его словам, причиной могла быть техническая неисправность.

Владимир Зеленский не исключил версию о том, что в украинский самолет попала ракета, при этом подчеркнув, что она не является подтвержденной. Он также обратился к лидерам США, Британии и Канады с просьбой предоставить имеющиеся у них доказательства относительно катастрофы самолёта.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.





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