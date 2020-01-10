Мнение: Юрий Селиванов: Это фиаско, Карл!

Со вчерашнего дня эра и без того мнимого американского военного всемогущества бесповоротно ушла в прошлое

После очередного исторического спича Трампа о том, как он почти победил Иран, протрамповские СМИ, которых в Америке примерно две штуки — «Washington Post» и «Fox news», стали срочно подводить «теоретическую базу» под это выдающееся событие.

Во-первых, телеканал «Fox news» весьма политкорректно объяснил, почему доблестная американская противоракетная оборона не сбила аж ни одной иранской ракеты, что несколько меньше, чем может себе позволить любая мало-мальски приличная армия.

Оказалось, что «все учтено могучим ураганом»! Америка якобы не имела на атакованных базах противоракетных систем, потому как они ей были там не нужны, потому как она воевала с ИГИЛ, у которой баллистических ракет нету.

Вот такой детский сад был преподнесен почтенной американской публике в качестве обоснования «законности» полного провала вооруженных сил США в Ираке. Конечно же – это полнейшая чепуха. Потому что время переброски в угрожаемый район и развертывания там тех же зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» исчисляется от силы несколькими часами, но никак не многими сутками. Тем более, что они находились не за дальними морями, а в соседней Саудовской Аравии. И это не говоря уже о том, что пентагоновским генералам к гадалке ходить не надо было, чтобы понять очевидное — именно военные базы США в Ираке будут первоочередными объектами возможной иранской атаки. А сам список этих баз-мишеней они получили от своих иракских коллег еще за сутки до нападения, если не раньше.

О чем это говорит? О том, что все это не более, чем дешевые «отмазки» для малограмотной публики. Что не было ровно ни одной серьезной причины, по которой американцы не могли вовремя развернуть свои ЗРК на тех базах и хотя бы попытаться дань иранцам достойный отпор.

Значит дело совсем в другом, а не в том, что этих «Пэтриотов» там не было, или их не успели доставить.

В чем именно дело дает понять другой источник «хороших новостей для Америки — издание «Washington Post» . Которое решило подкрепить главный лозунг Трампа «Мы готовы принять мир с Ираном!» соответствующей военно-стратегической аргументацией.

«Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Это дало [возможность] иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны, — указал чиновник. — Власти США еще днем во вторник [7 января] знали [список] объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было».

Пропагандистский посыл здесь вполне очевиден. Дескать, мудрейший Трамп оценил стремление Ирана к ограничению ущерба, при нанесении удара по американским базам, увидел в этом шанс на недопущение большой войны и тут же принес американскому народу долгожданную оливковую ветвь в клюве.

С теорией вопроса спорить не стану. Иран, действительно не стремится к войне с Америкой. В отличие от определенных кругов в самих США. Поэтому вполне возможно, мог стремиться ограничить ущерб тщательно «выверяя ракетные удары», как это изящно сформулировало WP.

Однако в данном случае, в погоне за пропагандистским оправданием трампова миролюбия, его служивая пресса выдала самую настоящую военную тайну, которая и является реальной основой основ внезапно вспыхнувшей готовности Вашингтона «принять мир».

Дело в том, что выражение «выверять ракетные удары», в переводе на адекватный военно-технический язык означает, что современный Иран располагает такими передовыми системами ударных ракетных вооружений, которые оснащены высокоточными системами наведения и могут, образно говоря, угодить прямо в форточку штабного барака любой американской базы.

Это, в первую очередь, в корне опровергает вчерашние шапкозакидательские построения CNN о том, что Иран потерпел полное фиаско в ходе своей ракетной атаки, а его ракеты оказались, якобы, не в состоянии нанести американцам даже минимальный ущерб.

Сегодня, благодаря «Washington Post», мы выяснили, что иранцы, оказывается способны «выверять свои ракетные удары». И, следовательно, их ракеты достаточно совершенны и точны для того, чтобы бить не по кустам, а именно в ту цель, которая им назначена.

То есть перед Америкой предстал реально грозный военный противник. А не какой-то бумажный тигр, которого и по сей день тужится рисовать американская пропаганда.

Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на спутниковые фото последствий этих ударов, которые вполне определенно свидетельствуют о том, что ни одна иранская ракета не ушла «в молоко». Все они аккуратно падали внутри периметра базы. И в случае своего оснащения даже маломощными спецбоеприпасами (а кто сказал, что у Ирана их нет?) снесли бы эту базу и все остальные с лица земли за пару секунд.

И это не говоря уже о том, что уставшие верить медийной брехне американцы начинают задавать и более глубокие вопросы о причинах такого странного бессилия ПРО США. Детский лепет насчет того, что его там просто не было, при избытке времени для переброски ЗРК куда надо, уже мало кого убеждает.

Особенно с учетом того, что пишут по этому поводу иранские СМИ, явно на основании спецутечек из местных военных кругов. Оказывается, дело было вовсе не в мифическом отсутствии американской ПРО на данных объектах:

«Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim. По данным его источников, для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh — Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой постановки помех для радаров.

По данным Tasnim, Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов. В 2017 году ракеты Qiam применялись для нанесения ударов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) в Сирии, однако тогда использовались обычные боеголовки, предназначенные для поражения компактных целей. Разделяющиеся же боеголовки, отмечает Tasnim, способны поражать множество объектов на такой цели, как военная база.»

Вот здесь то, похоже, действительно «собака порылась», как говорил один незадачливый нобелевский лауреат.

Америка, в своей щенячьей браваде, от которой она всё никак не может очухаться, оказалась в исключительно дурацком положении, думая, что весь мир застыл в своем развитии после того, как в США в начале 90-х годов объявили пресловутый «конец истории». Может быть, сама Америка действительно впала в некое подобие анабиоза от утраты смысла дальнейшего существования. Но другим-то странам чего ради было следовать её примеру? Вот они и не последовали. И тот же Иран все эти тридцать лет не столько проклинал «мирового сатану», сколько активно трудился над совершенствованием своей оборонной мощи. Привлекая для этого, кстати, самые совершенные образцы советского оружия. С их выдающейся точности системами наведения на цель.

И вот когда эти системы, наконец-то, высокоточно упали на американские базы, в Вашингтоне в одночасье ощутили в себе небывалую волю к миру и выступили с соответствующей прокламацией. Правда и на этот раз с кучей всяких грозных оговорок. Но что-то мне подсказывает, что попытки Америки продолжать разговаривать с Ираном языком ультиматумов, пусть даже санкционно-экономических, после еще одной серии ракетных ударов по американским базам-мишеням, которая, в случае чего, не заставит себя ждать, очень быстро закончатся. Потому что неодолимая военная сила – это единственный аргумент, который в нынешних Штатах воспринимают совершенно адекватно. И когда этот аргумент им предъявляют «весомо, грубо, зримо», как пудовый кулак под самый нос, они начинают вести себя совершенно по- другому. И демонстрируют прямо таки восхитительное понимание ситуации.

Причем не только Дональд Трамп, которому в любом случае нужно удачно проскочить выборы. Но и вся Америка, которая после вчерашнего иранского урока, кажется, кое-что поняла насчет того, где кончается политика и начинается опасная для неё авантюра.

Юрий Селиванов

Источник: Конт

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