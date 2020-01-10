Радиообсерватория «Аресибо» закрыта из-за мощного землетрясения

Специалисты обсерватории «Аресибо» проводят мониторинг возможных повреждений после волны землетрясений прокатившейся по острову с конца декабря, самое мощное из которых достигало более 6 баллов и произошло 7 января этого года. Первоначальный осмотр огромной радиоантенны и дополнительного оборудования расположенного непосредственно над ней с помощью дронов не выявило крупных повреждений.

Ситуацию с обследованием состояния оборудования усложняет протокол, согласно которому персонал не может производить никаких действий с оборудованием обсерватории пока не будут прекращены подземные толчки, в данный момент никто не может дать точный прогноз прекращения землетрясения.

Пуэрториканская обсерватории «Аресибо», является важным центром США, в котором отслеживают опасные для Земли астероиды, именно ее работа дает главные характеристики околоземных астероидов, их состав, форму, размер и оценку риска столкновения с нашей планетой.

Совсем недавно обсерватория была в возвращена в рабочее состояние после разрушительного урагана «Мария», который обрушился на остров в 2017 году.

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