За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы

По мнению экспертов, это позволит сделать отрасль более прозрачной

Правительство России считает, что необходимо штрафовать ресурсоснабжающие организации за завышение цены на услуги ЖКХ. Как ожидается, соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабинет министров внесет на рассмотрение Госдумы в сентябре. На сегодняшний день кодекс не предусматривает таких штрафов.

Как стало известно, подготовкой проекта закона будет заниматься Минстрой. Ведомство должно представить документ в правительство в марте, а осенью он будет внесен в парламент. Возможный размер штрафов министерство пока не назвало.

По данным «Известий», инициативу готовы одобрить все фракции нижней палаты парламента и ее профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ.

За завышение стоимости коммунальных услуг предлагают штрафовать

«Мы разделяем негатив в обществе в отношении ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, которые очевидно сегодня завышают тарифы. Для того, чтобы установить их объективную цену, нужно проводить независимые экспертные проверки, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Он также отметил, что в стране существовала общественная организация, которая пыталась это сделать в ряде регионов, но в итоге все закончилось ничем. Не обладают всей полнотой полномочий, как считает Нилов, региональные комиссии по тарифам, а прокуратура проводит проверки избирательно.

Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова пояснила «Блокноту», что предложение представляется вполне разумным. «Тарифы на услуги ЖКХ – давняя болевая точка для большинства россиян. Многие люди до сих пор не понимают, как они формируются, поэтому ЖКХ и воспринимается населением как «черная дыра», в которую улетают миллиарды. Предлагаемая мера, если она действительно будет работать позволит обеспечить большую прозрачность», — пояснила Желтова. Она также отметила, что россиянам понравится эта инициатива: «Должна быть обоюдная ответственность. Сегодня же мы наблюдаем игру в одни ворота, это неправильно».

Напомним, в 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.

Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции и должны соответствовать ее показателям. В связи с этим правительство устанавливает тарифный порог, который субъекты не могут превысить. В 2020 году это будет примерно 4%. При этом правительство определяет для субъектов России порог, который нельзя превышать. Речь идет о ценах на газ, электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора. Рост по разным видам коммунальных услуг может быть разным, но в целом должен оставаться в пределах индекса.

Этот индекс для каждого субъекта РФ — свой. Наиболее высок он в Чеченской Республики — 6,5%, Дагестане — 5,2%, Ингушетии — 5,1% и Кабардино-Балкарской Республике — 5,4%. Самый низкий в Ненецком автономном округе — 2,4%. В большей части страны показатель составляет 3,6−4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

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