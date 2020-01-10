Врио губернатора Севастополя появился на рождественской службе с рогами

Необычный снимок развеселил интернет-пользователей

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев появился на публике в рождественскую ночь… с рогами. Пресс-служба главы города опубликовала необычную фотографию Развожаева со службы в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. На неудачном снимке у чиновника видны золотые рожки – судя по всему, эффект получился за счет попадания в кадр деталей интерьера храма и падающего света. В итоге севастопольский лидер получился на фото рогатым, что заметили интернет-пользователи.

Снимок из храма до сих пор размещен на официальном сайте правительства Севастополя. В сообщении отмечается, что Развожаев присутствовал на праздничном мероприятии.

«Светлый праздник Рождества объединяет родителей и детей, напоминает о смысле жизни — любви. В святочные дни, каждый из нас старается стать лучше — мы стремимся подарить близким тепло, заботу и внимание. Пусть христианские сострадание и щедрость будут присущи каждому из нас не только в праздники, но и каждый день. Все добрые дела обязательно вернутся добром», — отметил в поздравительной речи Михаил Развожаев.

Политконсультант Дмитрий Фетисов задается вопросом – уволят ли кого-то из пресс-службы Развожаева после публикации такой фотографии или же нет.

«Меня всегда удивляют такие проколы. Любое официальное фото, выходящее из стен органов власти, проходит через несколько рук. И никто не замечает косяков», — отметил Фетисов.

По мнению руководителя отдела исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елены Варламовой, «налицо просто халтура». «Снимок вообще неудачный, некачественный. Такое ощущение, что снимали на обычную «мыльницу». Но врио губернатора получился веселый. Из серии – нарочно не придумаешь», — пояснила собеседница «Блокнота». При этом Варламова выразила надежду, что «за такой милый прокол никого увольнять не будут». «Можно просто пожурить, поругать немного, но выгонять не надо. Случаются и такие казусы», — пояснила она.

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