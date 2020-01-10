Названо число недовольных зарплатой россиян

10.01.2020, 10:56, Новости дня

Большинство работающих россиян (74 процента) признались, что их не устраивает уровень текущей зарплаты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное сервисом по поиску работы HeadHunter.

Опрос показал, что недовольство в основном (80 процентов) высказывают представители рабочих профессий. Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой в сфере HR: заработком там недоволен каждый третий. Почти половина — 49 процентов респондентов — полагает, что работникам надо повышать зарплату в зависимости от их успехов, 37 процентов участиников опроса полагают, что повышение должно происходить ежегодно. Опрос проводился в конце 2019 года,в нем приняли участие более пяти тысяч человек.

Ранее в начале января сообщалось, что руководители большинства компаний с российским капиталом собираются повысить своим сотрудникам зарплату в 2020 году. Не планируют это делать только 19,8 процента российских фирм. При этом, 20 процентов компаний пообещали пересмотреть зарплаты уже в январе, еще 16 процентов — в течение первого полугодия.



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