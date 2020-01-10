В Госдуму внесли проект об освобождении участников войны от оплаты ЖКУ

Депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование, содержание и коммунальный ремонт жилых помещений, а также от платы за коммунальные услуги, в том числе воду, электричество и газ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Инициатива связана с наступающей годовщиной 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны и необходимостью отдать дань уважения всем оставшимся в живых ее участникам.

Законопроект предлагает освободить ветеранов «от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения…, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), жилых помещений независимо от вида жилищного фонда».

Принятие проекта потребует внести изменения в закон «О ветеранах» и еще ряд законодательных актов РФ.

Автор уточняет, что потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета в виде увеличения объема субвенций регионам РФ на меры социальной поддержки в 2020 году в размере 577,5 миллиона рублей и в 2021 году в размере 540,6 миллиона рублей. Подчеркивается, что предполагаемые расходы для установления этих льгот предусмотрены в федеральном законе «О ветеранах» в виде увеличения субвенций и компенсации расходов на оплату коммунальных услуг статьей 160 Жилищного кодекса РФ.

Кабмин не поддержал законопроект. В заключении правительства в том числе указывается, что федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» предоставляет органам исполнительной власти регионов право самим устанавливать дополнительные меры социальной поддержки за счет своих бюджетов независимо от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих это право.

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