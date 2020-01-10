При столкновении с российским танкером в Турции затонуло судно с рыбаками

10.01.2020, 10:54, Разное

Российский танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецким катером рядом со Стамбулом. Турецкое судно с шестью рыбаками затонуло.

По данным телеканала «360», причиной ЧП стал густой туман над Черным морем. Суда попали в аварию рядом с проливом Босфор, который после случившегося закрыли для прохода кораблей. Рыбаков разыскивает береговая охрана.



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