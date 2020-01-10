При столкновении с российским танкером в Турции затонуло судно с рыбаками

Российский танкер Glard-2 столкнулся с рыболовецким катером рядом со Стамбулом. Турецкое судно с шестью рыбаками затонуло.
По данным телеканала «360», причиной ЧП стал густой туман над Черным морем. Суда попали в аварию рядом с проливом Босфор, который после случившегося закрыли для прохода кораблей. Рыбаков разыскивает береговая охрана.
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Последнее: По данным американской разведки, украинский пассажирский самолет Boeing, потерпевший крушение после вылета из аэропорта Тегерана, якобы был сбит «двумя иранскими ракетами ПВО», утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США. Как утверждает CNN со ссылкой на американские власти, Иран сбил украинский лайнер Boeing 737 двумя ракетами «земля – воздух» российского производства. Иранский радар захватил «потенциальную […]
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