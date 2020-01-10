Волочкова искупалась топлес

Российская балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram, как купается топлес в океане.

«Кому не спится. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая, пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное, чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда», – написала она, обратившись к пользователям Instagram, критикующим ее посты.

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Кому не спится.. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное.. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда.. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Янв 2020 в 8:51 PST

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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