Премьер-министр Австралии подтвердил версию США и Канады о попадании в самолет МАУ иранской ракеты

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что украинский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит неумышленно. Моррисона цитирует сайт телеканала CNN.
«Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты», – сказал Моррисон.
Премьер-министр Австралии призвал разобраться в катастрофе.
«Важно провести полное и прозрачное расследование этого ужасного события».
9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что по данным разведки украинский самолет сбила иранская ракета класса «земля – воздух». В США также считают, что лайнер МАУ могла случайно сбить иранская ракета.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.
Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса «Тор».
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».
10 января президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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