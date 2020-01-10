Кафельникова намекнула на скорую свадьбу

Первые домыслы у поклонников появились после того, как девушка показала им снимок с новым кольцом на безымянном пальце. Украшение инкрустировано бриллиантами. Тогда фанаты решили, что Кафельникова помоловлена. После дочь титулованного теннисиста опубликовала фото, где в обстановке лаунж-бара целует своего возлюбленного в щеку.

Модель не любит афишировать свою личную жизнь, однако частенько подогревает интерес поклонников новыми кадрами. Последние посвящены ее отдыху с мужчиной. Сейчас Алеся отправилась с ним в Монако.

Злые языки утверждают, что новый бойфренд модели весьма неравнодушен к азартным играм. Как сообщает Пятый канал, возлюбленным Кафельниковой стал Кевин Доделанде. По слухам, в прошлом он около десяти лет встречался с дочерью криминального авторитета и даже собирался жениться на ней.

Напомним, что ранее Алеся во время путешествия в Монако получила неприятную травму.

Телеграмм-канал «Только никому» сообщил, что девушка в своем инстаграм-аккаунте в разделе сториз опубликовала снимки покалеченных рук. В качестве доказательства, они привели скриншоты поврежденных конечностей, однако сама Кафельникова, по всей видимости, предпочла удалить жуткие снимки, чтобы не заставлять своих поклонников волноваться.

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