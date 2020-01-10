Япония направит эсминец и самолет на Ближний Восток

Министр обороны Японии Коно Таро отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета Lockheed P-3 Orion, которые займутся сбором информации.

Патрульный самолет вылетит на место 11 января и приступит к выполнению миссии после 20 января. Основным местом его дислокации станет база в Джибути. Он будет совмещать эту деятельность с антипиратским патрулированием в районе Сомали. Эсминец «Накамити» покинет Японию в начале февраля, передает РИА «Новости».

Операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.

Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Токио предпринял, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественные отношения с Ираном.

В бюджете на 2020 год на патрулирование в Оманском заливе заложена сумма в 4,7 млрд иен (около 43 млн долларов).

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