В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских, сообщил член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
«По итогам первого чтения, где наш законопроект был принят, мы внимательно изучили и учли все замечания, которые были озвучены в ходе заседания коллегами, и подготовили поправки ко второму чтению. В ходе работы над поправками мы провели ряд встреч с президентами спортивных федераций, которые всецело поддержали идею распространения данного законопроекта и на другие виды спорта. Поэтому ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований», – передает ТАСС слова Свищева.
«И, конечно же, один из важных вопросов данного законопроекта – это механизм использования полученных средств от продажи пива. Ко второму чтению совместно с Министерством спорта мы подготовили поправки, где предлагается, что вырученные средства будут направлены исключительно на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а контролирующим органом станет Министерство спорта», – заключил Свищев.
Второе и третье чтение законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.
«По итогам заседания с представителями ведущих футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, которое мы провели в конце декабря, было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%», – добавил депутат.
Напомним, 13 декабря Госдума в первом чтении приняла проект закона, который разрешает продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей.
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