Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл

Администрация музея мадам Тюссо в Лондоне приняла решение убрать восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл из раздела экспозиции, посвященной королевской семье.

Причиной такого шага стало намерение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

«Вместе с остальным миром мы реагируем на вызвавшие удивление новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские отойдут от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в нашем наборе королевской семьи. Будучи двумя из наших самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важным экспонатом Музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава (их жизни)», – сообщил генеральный директор музея Стив Дэвис, передает ТАСС.

Заявление Гарии и Меган немедленно стало новостью номер один в Великобритании. Многие газеты осудили их решение, особенно отметив, что пара не проконсультировалась предварительно с Ее Величеством. Как сообщила The Times, решение внука оказалось неприятным сюрпризом для королевы.

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