Фадеев взорвался при упоминании о его разводе

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Последнее: Марина Захарченко из города Карталы рассказала, что ее сын Дмитрий пропал 14 лет назад. Молодой человек уехал на работу из Магнитогорска и бесследно исчез. Тогда поиски не дали результата, однако позже юношу обнаружили в белорусской психбольнице. «Сын в нормальном состоянии: веселый, довольный, абсолютно адекватный. Сама встреча прошла хорошо. Он, конечно, меня узнал. Всех помнит, но ничего не рассказывает […]
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