Мнение: Штрафик

Дело Натальи Бочкарёвой, пойманной на хранении в нижнем белье наркотиков, вышло на финишную прямую — его передали в суд. Следствие, разобравшись во всём, просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить актрисе штраф.

Всего лишь штраф. Штрафик.



Фото: Соцсети

Трудно найти более милосердного человека, чем я, но меня такой поворот совсем не устраивает. Я объясню.

Статья, предусматривающая наказание за хранение наркоты, явно говорит, что тот объём, который был найден у Бочкарёвой, соответствует трём годам колонии.

Одно дело, если бы эта публичная баба не представляла опасности для общества и обдалбывалась наркотиками из трусов где-нибудь дома. Но — нет. Наталья была за рулём автомобиля, который остановили на улице.

Вы можете долго мне говорить, что право пить алкоголь или употреблять наркотики имеют все. Но для меня факт нахождения в изменённом состоянии сознания за рулём является преступлением.

Ты не просто рискуешь своей жизнью. Ты подвергаешь опасности других.

Водителя на встречке, который едет к семье. Мать с ребёнком на тротуаре. Толпу на остановке. Садясь за руль в неадеквате, ты уже преступник.

Так вот гражданка Бочкарёва не просто вытащила из трусов наркоту. Она была этой наркотой обдолбана. Наталья осознанно подвергала риску наши жизни. Жизни наших друзей, родных, близких и просто незнакомых, но ни в чём не повинных людей.

Я скажу так: я не считаю и трёх лет в тюрьме достаточным наказанием за такое. Но штраф? Как такое возможно?!

Окажись на месте Натальи неизвестная женщина из Пензы, она бы отправилась в колонию. Так почему следствие делает поблажки полузабытой актрисе?

Я правда не понимаю, почему у нас в стране всё вот так. Мне кажется, что известные люди должны нести более суровое наказание за свои проступки. Там, где обычный человек отделался бы минимальным наказанием, публичная персона просто обязана огребать по полной — ради показательного примера, что так нельзя делать.

Известный человек — это не только ништяки, деньги, слава, но и повышенная ответственность. У нас же следствие посчитало, что наоборот.

Что вы думаете по этому поводу? Суд должен знать ваше мнение.

Источник: Лена Миро

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