Хирург поручил операцию по ампутации не имевшим опыта студентам

В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении хирурга, поручившего студентам-медикам, не имевшим опыта, операцию по ампутации ноги пациенту, информирует областная прокуратура.
В сообщении на сайте прокуратуры указывается, что в ходе проверки выяснилось: плановую операцию в хирургическом отделении филиала Ковдорской больницы должен был провести лечащий врач-хирург, однако он поручил это трем студентам-четверокурсникам.
По версии правоохранителей, хирург достоверно знал, что студенты не имеют права сами проводить операции и не имеют для этого достаточных знаний и навыков.
Студенты все делали сами, врач только давал им устные показания. Пока они оперировали, он несколько раз выходил из операционной, а студенты «бесконтрольно продолжали» работать.
Указывается, что врач грубо нарушил права пациента на оказание квалифицированной помощи, а также создал реальную угрозу его жизни и здоровью.
В отношении врача возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
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