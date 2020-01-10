Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном в стиле «Игры престолов»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал постер в стиле «Игры престолов» к предстоящему бою с американцем Тони Фергюсоном.
Постер, посвященный бою россиянина с американцем, выполнен в стилистике сериала «Игра престолов». Помимо основных действующих лиц на афише у ног Нурмагомедова изображен ирландец Конор Макгрегор, которого Нурмагомедов победил в очном поединке в 2018 году.
«Давайте снова сделаем историю, – прокомментировал Нурмагомедов свой пост в Instagram.
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Let’s make the history again. #ufc #lightweight #champion #andstill
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире в Бруклине (США) 18 апреля 2020 года.
Напомним, в декабре Нурмагомедов заявил о планах «особенно сильно бить» Фергюсона.
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