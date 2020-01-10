Кот на черепашьем такси рассмешил Сеть

В Сети опубликовали видео с котом, который передвигается верхом на черепахе. Интернет-пользователи предполагают, что кот, возможно, пожалел о выборе транспорта и предпочел бы метро, чтобы ехать побыстрее.

Ролик опубликован в Instagram.

«Куда бы ни направлялся этот кот, кажется, что будет поздно», – пишут в комментариях к видео.

«Его Высочество прибыл!» – добавляют комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от We Are Cat Lovers (@wearecatloversco) 8 Янв 2020 в 3:56 PST

Ранее в Сети появилось видео с кошкой Китти, которая организовала себе спа-салон, забравшись на массажер для ног.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В России в 2019 году продажи одежды и обуви сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со сслыкой на данные аналитиков Fashion Consulting Group. Опрошенные эксперты связывают это с падением доходов населения, повышением НДС, инфляцией и аномальным потеплением. В 2015 году оборот российского fashion-рынка снизился на 9%, до 2,27 трлн рублей, затем он возобновил рост. […]