Кот на черепашьем такси рассмешил Сеть

В Сети опубликовали видео с котом, который передвигается верхом на черепахе. Интернет-пользователи предполагают, что кот, возможно, пожалел о выборе транспорта и предпочел бы метро, чтобы ехать побыстрее.
Ролик опубликован в Instagram.
«Куда бы ни направлялся этот кот, кажется, что будет поздно», – пишут в комментариях к видео.
«Его Высочество прибыл!» – добавляют комментаторы.
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Ранее в Сети появилось видео с кошкой Китти, которая организовала себе спа-салон, забравшись на массажер для ног.
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