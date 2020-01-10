Воспитанницы Тутберидзе взбесили Бетину Попову

По словам спортсменки, ее сильно обижает тот факт, что одиночное катание пользуется большим спросом. При это в парных соревнованиях довольно высокий уровень конкуренции.

Тем не менее, Бетина не скрывает своего восхищения. Она призналась, что буквально преклоняет колени перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме – Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой. Все они являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

«Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется», – заявила фигуристка.

Попова не сомневается в том, что юных девочек ждет успех в будущем. По мнению Бетины, все они надолго задержатся в числе лидеров мирового фигурного катания.

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Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 3 Янв 2020 в 5:55 PST

Напомним, воспитанницы Тутберидзе заняли все призовые места на прошедшем в декабре чемпионате России. Лидаром стала Щербакова, забаротав звание двукратной победительницы первенства. На втором месте оказалась Косторна. И завершила тройку финалистов Трусова.

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