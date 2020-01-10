Экстренно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил школьников

Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку на севере Красноярского края, перевозил школьников, сообщила исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту.
«По плану у нас была перевозка детей. В вертолете было 11 детей. Никто из них не пострадал», – передает РИА «Новости» слова Бетту.
По информации прокуратуры, Ми-8Т выполнял рейс поселок Сындасско – Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку.
Напомним, ранее в пятницу источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.
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