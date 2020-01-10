Шэрон Стоун сравнила Владимира Путина и Дональда Трампа

10.01.2020, 10:30, Разное

Шэрон Стоун дала интервью изданию GO. В ходе разговора с прессой актриса провела сравнение Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Как считает знаменитость, российский лидер принимает во внимание интересы своей страны, в то время как президент США лишь выхваляется достижениями и неуважительно относится к своей должности. Артистка заявила, Путин является своеобразным сильным главой РФ. Шэрон Стоун также сомневается в том, что после выборов в 2020 году Трамп снова получит свой пост.

В июле прошлого года Арнольд Шварценеггер отметил, что американский политик на пресс-конференции с Владимиром Владимировичем был похож на небольшую раскисшую макаронину — речь идёт о встрече президентов в Хельсинки. Бывшему губернатору Калифорнии было интересно, попросит ли Трамп у российского лидера совместное фото или автограф.



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