Эксперты назвали ТОП-10 устаревших за последнее десятилетие технологий

Сейчас темпы развития прогресса настолько увеличились, что некоторые технологии, еще недавно казавшиеся передовыми, уже устарели. Эксперты назвали ТОП-10 разработок, которые утратили свою популярность за последнее десятилетие.

Первой подобной новинкой стали MP3-плееры, чей аудиоформат прославили цифровые гаджеты наподобие iPod, большая часть которых появилась в начале 2000 годов. Вот только более ведущими оказались устройства компании Apple, ведь благодаря им с рынка исчезли дисковые и кассетные проигрыватели. Устаревшей данная технология оказалась из-за популяризации смартфонов, легко выполнявших роль MP3-плееров. Также довольно быстро изжили себя мессенджеры AOL, Yahoo и MSN, а им на смену пришли усовершенствованные программы с передовыми системами безопасности. Больше не нужны современному пользователю DVD-устройства вместе с видеопрокатами. Сегодня не нужно искать диски с фильмами, поскольку решению вопроса способствует высокоскоростное интернет-подключение.

Кроме этого, теперь мало кто вспоминает о таких разработках, как Steam Machines, Link и Steam Controller. Достаточно быстро снизился спрос на плазменные телевизоры благодаря ЖК и LCD аппаратам. Плюс к этому, исчезло решение Microsoft Kinect, на которое еще десятилетие назад американская компания возлагала большие надежды. В небытие ушла и социальная сеть Google +, став одной из разработок, которой корпорация не собирается заниматься. Программный продукт так и не смог стать конкурентом Facebook.

К устаревшим отнесли и смартфоны на базе ОС Windows Phone, а на рынке сегодня популярен Google. Nintendo Wii U заменила более продвинутая Nintendo Switch. Постепенно люди забывают об изогнутых телевизорах, ведь кривизна дисплея является лишь маркетинговым ходом.

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Последнее: Сейчас темпы развития прогресса настолько увеличились, что некоторые технологии, еще недавно казавшиеся передовыми, уже устарели. Эксперты назвали ТОП-10 разработок, которые утратили свою популярность за последнее десятилетие. Первой подобной новинкой стали MP3-плееры, чей аудиоформат прославили цифровые гаджеты наподобие iPod, большая часть которых появилась в начале 2000 годов. Вот только более ведущими оказались устройства компании Apple, ведь […]