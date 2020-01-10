Елизавета II, принцы Чарльз и Уильям провели экстренное совещание по поводу скандального решения Меган Маркл и принца Гарри

Страсти накаляются: после заявления Меган Маркл и принца Гарри о сложении с себя королевских полномочий, которое стало неожиданным даже для самой Елизаветы II, главный интерес мировой прессы составляет любая информация по этой теме. И одну из самых значительных предоставил британский HELLO!. Стало известно, что вчера днем — через несколько часов после обнародования решения Меган и Гарри — королева Елизавета, принцы Чарльз, Уильям и Гарри провели экстренные переговоры по телефону для обсуждения дальнейших действий. В итоге, к Меган и Гарри направят команду профессионалов, которая должна помочь им найти «действенное решение» в их желании изменить свои королевские обязанности.

Королева Елизавета

Старшие члены королевской семьи надеются, что Меган и Гарри с посторонней помощью смогут разработать более логичный план их дальнейших действий в ближайшие несколько дней, а не недель — Елизавета II не желает растягивать эту ситуацию надолго.

Они хотят попробовать что-то совершенно новое, и семья решила помочь им принять оптимально верное решение в данной непростой ситуации. Предстоит много работы, но команда спокойна и сфокусирована на своей работе, — поделился инсайдер с HELLO!.

Другой источник сообщил, что сведения о том, будто бы вся королевская семья пребывает в гневе от решения герцога и герцогини Сассекских, слишком преувеличены:

Они были немного удивлены и опечалены данным решением, но прежде всего они семья. Они хотят помочь этой паре найти ответ на их вопрос. А это не так-то просто. Им нужно более детально ознакомиться с планами на ту деятельность, которую Меган и Гарри хотят осуществлять. Просто сказать «это невозможно» — не выход. Это просто нужно проработать.

Напомним, в среду вечером в официальном Instagram-аккаунте Меган и Гарри появилось сенсационное заявление о том, что они отказываются от своих ролей и переходят на самостоятельное финансовое обеспечение.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,- говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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Последнее: Страсти накаляются: после заявления Меган Маркл и принца Гарри о сложении с себя королевских полномочий, которое стало неожиданным даже для самой Елизаветы II, главный интерес мировой прессы составляет любая информация по этой теме. И одну из самых значительных предоставил британский HELLO!. Стало известно, что вчера днем — через несколько часов после обнародования решения Меган и […]