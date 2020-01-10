Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,4% – до 3107 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1598 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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Последнее: Индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,4% – до 3107 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1598 пунктов. Следует из данных Московской биржи.
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