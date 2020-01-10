Россиянам рассказали о безопасном использовании смартфонов

10.01.2020, 10:18, Разное

Смартфоны уже давно стали привычным средством связи для современного человека. Некоторые не могут представить свою жизнь без этих гаджетов, однако мало кто знает, что при неправильном использовании девайсы могут нанести серьезный ущерб здоровью. Специалисты дали несколько ценных рекомендаций, которые помогут обезопасить себя.

К примеру, они рекомендуют не забывать, что долгое держание телефона у уха может нанести вред здоровью. Поэтому разговор не должен длиться больше двух минут. Кроме того, желательно делать между звонками перерыв в четверть часа. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора, намного безопаснее писать сообщения.

Кроме того, если поговорить все же необходимо, то телефон стоит держать на расстоянии от уха. Его следует удерживать за нижнюю часть корпуса в вертикальном положении.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза», – отмечают специалисты.

Носить гаджет лучше всего в сумке или в рюкзаке, а класть его в карманы брюк или держать на груди не стоит. Также крайне не рекомендуется оставлять смартфон рядом с собой во время сна. Тем, кто носит очки с металлической оправой, советуют снимать их во время разговора, так как металл может увеличить воздействие электомагнитного поля.



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Последнее: Смартфоны уже давно стали привычным средством связи для современного человека. Некоторые не могут представить свою жизнь без этих гаджетов, однако мало кто знает, что при неправильном использовании девайсы могут нанести серьезный ущерб здоровью. Специалисты дали несколько ценных рекомендаций, которые помогут обезопасить себя. К примеру, они рекомендуют не забывать, что долгое держание телефона у уха может […]

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