Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но не является подтвержденной

По состоянию на 10 января комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране продолжает работу. Об этом в Facebook рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», – написал президент.

Зеленский добавил, что у него на сегодня запланирован разговор с государственным секретарем США Майком Помпео по поводу хода расследования катастрофы.

«Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это долгом всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», – подчеркнул он.

Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» продовжує роботу…. Posted by Володимир Зеленський on Neljapäev, 9. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса «Тор».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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