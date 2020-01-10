Автоновости: Самый ожидаемый «китаец» Geely Coolray получит выгодный мотор Volvo

Geely готовится к российскому запуску компактного кроссовера Coolray, агрегаты которого частично унифицированы с Volvo. Только что официально подтвердилось то, о чем АвтоВести рассказывали ранее — Geely Coolray получит выгодный по налогам двигатель.

Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для компактного кроссовера Geely Coolray, продажи которого стартуют в I половине 2020 года. В России Coolray сертифицирован с бензиновым трехцилиндровым двигателем 3G15TD (турбонаддув и прямой впрыск) объемом 1,5 л. Причем, в двух вариантах мощности — на 177 л.с. (130 кВт), как в оригинале для Китая, так и в более удобной с точки зрения транспортного налога версии на 150 л.с. (110 кВт).

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По собственным данным АвтоВестей, первым в России будет запущен именно 150-сильный вариант Geely Coolray, более привлекательный для потребителя. Тем более что величина крутящего момента у обеих машин одинакова — немалые 255 Нм. Кстати, аналогичный двигатель используется в базовых Volvo XC40.

Привод у Coolray будет только передним (такова специфика модульной архитектуры BMA), а двигатели сочетаются с 7-ступенчатым роботом 7DCT330 с двумя сцеплениями мокрого типа.

Ожидаемое время разгона 0-100 км/ч составит около 8 секунд, что весьма динамично для сегмента доступных SUV.

Интересно, что вступившее в силу еще 25 октября 2019 года ОТТС выдано на автомобили китайской сборки. По нашим же сведениям, в России уже сертифицированы Geely Coolray, произведенные на белорусском заводе Белджи — на нашем рынке будут запущены именно локализованные машины, что позволит сохранить плюс-минус адекватный ценник.

Какой будет стоимость Geely Coolray, пока не сообщается. Однако кое-какие детали об оснащении АвтоВестям уже известны: например, кроссовер во всех версиях получит "всего лишь" однозонный климат-контроль, но при этом в качестве опции будут доступны адаптивный круиз-контроль, контрастная отделка салона, оптика Full LED и многие другие фишки. Плюс специально для России в Geely адаптировали продвинутую мультимедийную систему с широкоформатным экраном.

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Последнее: Geely готовится к российскому запуску компактного кроссовера Coolray, агрегаты которого частично унифицированы с Volvo. Только что официально подтвердилось то, о чем АвтоВести рассказывали ранее — Geely Coolray получит выгодный по налогам двигатель. Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для компактного кроссовера Geely Coolray, продажи которого стартуют в I половине 2020 года. В России Coolray […]