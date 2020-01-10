Обновленный кроссовер Kia Seltos готов к продажам в России

Компания Kia поделилась изображениями нового кроссовера Kia Seltos.

Кадры сделаны во время проведения дорожных испытаний на Дмитровском полигоне НАМИ. Известно, что автомобиль преодолел в рамках тестовых заездов около 50 тысяч километров. В свою очередь, эксперты указали, что автомобиль стал более устойчивым к коррозии, тогда как перепады температур и повышенная влажность никак не препятствуют сохранению прочности металла.

Покупателям в РФ предложат множество вариантов исполнения кроссовера Seltos с разными моторами. Первыми смогут приобрести автомобиль в комплектации с 2-литровым мотором на 149 л.с. мощности. Позже к дилерам поступят модификации с упрощенными параметрами, а также с механической трансмиссией. Пока дата старта продаж умалчивается производителем.

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Последнее: Компания Kia поделилась изображениями нового кроссовера Kia Seltos. Кадры сделаны во время проведения дорожных испытаний на Дмитровском полигоне НАМИ. Известно, что автомобиль преодолел в рамках тестовых заездов около 50 тысяч километров. В свою очередь, эксперты указали, что автомобиль стал более устойчивым к коррозии, тогда как перепады температур и повышенная влажность никак не препятствуют сохранению прочности […]