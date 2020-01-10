Россияне высказались об уровне зарплат

Около 74% респондентов среди работающих россиян заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем больше всего недовольных среди представителей рабочих профессий (80%), информирует сервис по поиску работы HeadHunter.
В результатах опроса указывается, что «74% работающих соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше – 78%», передает ТАСС.
Среди представителей рабочих профессий недовольство уровнем заработной платы составляет 80%.
Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой в сфере HR: каждый третий менеджер по поиску персонала доволен заработком.
В 77% случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели, в 7% случаев инициатива исходила от руководства, в остальных случаях инициатива была обоюдной.
Наиболее частым аргументом в разговоре является упор на то, что работник добился определенных успехов в работе (57%). На втором месте – повышение квалификации и приобретение новых навыков (37%). Также часто россияне указывают, что на момент разговора повышения зарплаты не происходило уже давно (36%).
Только 13% соискателей используют аргумент, что работнику предложили работу в другой компании за большие деньги.
«Последний аргумент про возможный переход в другую компанию оказался самым эффективным – 49% соискателей, указавших, что использовали этот аргумент, в итоге добились прибавки», – отметили в HeadHunter.
Кроме того, почти половина соискателей (49%) считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, больше трети (37%) указали, что повышение должно происходить один раз в год.
Опрос проводился в конце декабря 2019 года среди свыше 5 тыс. российских соискателей по всей территории страны.
Ранее сообщалось, что большинству россиян предсказали увеличение зарплат.
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Последнее: Около 74% респондентов среди работающих россиян заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем больше всего недовольных среди представителей рабочих профессий (80%), информирует сервис по поиску работы HeadHunter. В результатах опроса указывается, что «74% работающих соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше […]
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