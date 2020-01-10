Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров решил создать «Партию прямой демократии» и принять участие в региональных выборах 2020 года, а затем – в парламентских 2021 года.
В оргкомитет парии кроме Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.
Как рассказал «Коммерсанту» сам Макаров, партия намерена уже в 2020 году побороться за места в региональных парламентах. Если этот план удастся, партия намерена выдвинуть кандидатов в Госдуму.
По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить 1 млн долларов. По его словам, в партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. Такое решение он отметил тем, что «во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах».
Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Белоруссии, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владельцем компании является житель Белоруссии Виктор Кислый. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в 1,5 млрд долларов.
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