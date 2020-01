Рафаэли поделилась детским снимком с братом

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram фото, на котором они с ее единокровным братом Дором запечатлены детьми.

«Брат от той же матери», – написала она.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

