Рафаэли поделилась детским снимком с братом

Израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram фото, на котором они с ее единокровным братом Дором запечатлены детьми.
«Брат от той же матери», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Brother from the same mother @dorrefaeli
Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.
Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В МИД РФ раскритиковали внесенный в ГА ООН проект резолюции по Крыму / 10 декабря
- Суммарный эффект на экономику от транзитного контракта за пять лет составит 150 млрд грн – Макогон / 9 января
- Мединский высказался о содержании животных в цирке / 13 декабря
- Названы сроки начала масштабных поставок Су-57 в войска / 26 декабря
- Общество: Как Европа поднимает рождаемость / 15 декабря
- Американка сбила девочку из ненависти к мексиканцам / 21 декабря
- Встреча «Нормандской четверки». Активисты заявили, что будут проводить акцию под Офисом президента Украины до утра / 9 декабря
- Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России / 10 декабря