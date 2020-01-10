Названы сроки передачи флоту АПЛ «Князь Владимир»

Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» будет передана ВМФ до конца января, акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подводной лодки класса «Борей-А» «Князь Владимир» будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.

Сейчас на вооружении ВМФ РФ находятся три лодки класса «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Напомним, «Князь Владимир» прошел государственные испытания, его передача флоту запланирована на ближайшее время.

30 декабря источник в ОПК сообщил, что передача в состав ВМФ АПЛ «Князь Владимир» переносится на 2020 год.





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