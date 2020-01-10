Зеленский не исключил версию попадания ракеты в Boeing в Иране

10.01.2020, 10:05, Новости дня

Версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава украинского государства заявил, что Киев стремится «установить безоговорочную истину» в этом вопросе.

«Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию «предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин».

Президент Украины сообщил, что на пятницу у него запланирован разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого планируется обсудить ход расследования авиакатастрофы.

По его словам, Киев заинтересован в «установлении безоговорочной истины».

В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране. Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что основания для заявлений о том, что украинский самолет якобы сбила ракета, отсутствуют.



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